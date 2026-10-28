शादी के बाद पहला करवाचौथ हो या दसवां, हाथों पर खूब जचेंगे ये 5 Mehndi Designs; लगाने के लिए 15 मिनट हैं काफी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करवाचौथ का त्योहार (Karwa Chauth 2026) हर सुहागिन महिला के लिए बेहद खास होता है। चाहे आपकी शादी का पहला करवाचौथ हो या दसवां, हाथों में रची गहरी लाल मेहंदी के बिना यह त्योहार अधूरा-सा लगता है।

अक्सर पूजा की ढेरों तैयारियों और घर के कामों के बीच महिलाओं को घंटों बैठकर मेहंदी लगवाने का समय नहीं मिल पाता। अगर आपके पास भी समय की कमी है और आप पार्लर की भीड़ से बचना चाहती हैं, तो आपको बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है।

जी हां, इस आर्टिकल में हम आपके लिए ऐसे 5 आसान मेहंदी डिजाइन (Simple Mehndi Designs) लेकर आए हैं, जिन्हें आप खुद बहुत आसानी से लगा सकती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें लगाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगता है और ये हाथों पर रचने के बाद बेहद खूबसूरत लगते हैं।

करवाचौथ के लिए मेहंदी डिजाइन्स (Karwa Chauth Mehndi Designs) सदाबहार अरेबिक डिजाइन (Image Source: AI-Generated) अरेबिक मेहंदी कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती और समय बचाने के लिए यह सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें हथेली के एक कोने से शुरू होकर उंगलियों तक जाने वाली एक तिरछी बेल बनाई जाती है। इसमें आप मोटे फूलों, पत्तियों और जाली का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह डिजाइन कम समय में पूरे हाथ को भरा-भरा और बेहद खूबसूरत लुक देता है।

ट्रेंडी मंडला आर्ट (Image Source: AI-Generated) अगर आपको बिल्कुल साफ-सुथरा और अट्रैक्टिव डिजाइन पसंद है, तो गोल टिक्की या मंडला आर्ट जरूर ट्राई करें। इसमें हथेली के बिल्कुल बीचों-बीच एक बड़ा गोलाकार चक्र बनाया जाता है, जिसके अंदर बारीक डिजाइन भरे जाते हैं। इसके साथ सभी उंगलियों के पोरों को मेहंदी से पूरा भर दिया जाता है। यह डिजाइन बहुत जल्दी बन जाता है और हाथों को एकदम रॉयल लुक देता है।

मॉडर्न ब्रेसलेट और रिंग स्टाइल (Image Source: AI-Generated) आजकल की महिलाओं के बीच ज्वेलरी स्टाइल मेहंदी का काफी क्रेज है। इसमें पूरी हथेली को खाली छोड़कर सिर्फ कलाई पर एक सुंदर ब्रेसलेट या कंगन जैसा डिजाइन बनाया जाता है। इसके बाद एक या दो उंगलियों पर रिंग का डिजाइन बनाकर उसे कलाई वाले ब्रेसलेट से बारीक चेन या डॉट्स के जरिए जोड़ दिया जाता है। यह स्टाइलिश भी है और बहुत जल्दी बन भी जाता है।

सिंपल फ्लोरल डिजाइन (Image Source: AI-Generated) अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तब भी आप इस डिजाइन को आसानी से बना सकती हैं। अपनी हथेली पर दो या तीन बड़े-बड़े गुलाब या कमल के फूल बनाएं और उनके आस-पास छोटी-छोटी पत्तियां और बिंदु लगा दें। आप चाहें तो फूलों के अंदर शेडिंग भी कर सकती हैं। यह डिजाइन दिखने में बेहद सोबर लगता है और झटपट तैयार हो जाता है।