लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जिस तरह हर आउटफिट के लिए अलग जूलरी और फुटवियर की जरूरत होती है, उसी तरह कपड़ों के मामले में हाइट का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। इसमें भी कम हाइट वाली लड़कियों की अपनी अलग चुनौतियां हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी पसंद से पहले हाइट को रखना पड़ता है, वरना दूसरा विकल्प हील्स का रह जाता है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि इस विन्टर अपना आउटफिट चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें।

मोनोक्रोम लुक फैशन ट्रेंड में मोनोक्रोम लुक का मतलब है कि ऊपर से नीचे तक सारा आउटफिट एक ही रंग का हो। इस लुक में एक ही रंग के अलग-अलग शेड्स शामिल होते हैं, जिससे आउटफिट जुड़ा हुआ लगता है और हाइट लंबी होने का भ्रम पैदा होता है। इसके लिए आप ब्लू जैकेट के साथ लाइट ब्लू टॉप और डार्क ब्लू जींस का ऑप्शन चुन सकती हैं।

हाई वेस्ट जींस और ट्राउजर्स शॉर्ट हाइट की लड़कियों को हाई वेस्ट जींस और ट्राउजर्स ही पहनने चाहिए, क्योंकि इसमें कमर ऊपर उठ जाती है और पैर लंबे नजर आते हैं। पर हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हाई वेस्ट जींस खरीदें तो उसकी एंकल लेंथ चेक करें। जींस या पैंट के ऊपर जैकेट या स्वेटर पहनें तो उसे बाहर खुला न छोड़कर अंदर टक कर लें।

क्रॉप्ड जैकेट या स्वेटर छोटी हाइट पर घुटनों तक आने वाली जैकेट या स्वेटर पहनने की भूल न करें। इसके लिए क्रॉप्ड जैकेट और स्वेटर ही परफेक्ट ऑप्शन हैं। ऐसे आउटफिट कमर तक आने की वजह से पैरों को लंबा दिखाते हैं और बॉडी का पूरा लुक भी सही बैलेंस करते हैं। इसके अलावा, लॉन्ग कार्डिगन पहनने पर उसे खुला छोड़ दें।