दीवाली की सफाई में नहीं मिला मेहंदी लगाने का समय? सिर्फ 10 मिनट में लगाएं ये 10 खूबसूरत डिजाइन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार रोशनी का पर्व होता है। इस दिन लोग अपने घरों में दीए जलाते हैं, भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर महिलाएं मेहंदी लगाती हैं।

हालांकि, अगर सफाई और बाकी तैयारियों के बीच आपको मेहंदी लगाने का समय नहीं मिला है, तो आप कुछ मिनिमल मेहंदी डिजाइन ट्राई कर सकते हैं। ये डिजाइन आसानी से सिर्फ 10-15 मिनट में लगा सकते हैं और ये देखने में काफी खूबसूरत भी लगते हैं। आइए देखें दीवाली के लिए कुछ खास मेहंदी डिजाइन।

दीवाली मेहंदी डिजाइन-1

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ये मेहंदी डिजाइन बहुत आसान है और बहुत खूबसूरत भी है। इसे आप आराम से सिर्फ 10 मिनट में लगा सकते हैं। हाथों में एक गोल डिजाइन बनाएं और उसके साइड में पत्तियां बनाएं।

दीवाली मेहंदी डिजाइन-2

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दीवाली के मौके पर आप कमल के फूल के डिजाइन भी बना सकते हैं। हाथ के बीच में एक कमल का फूल बनाएं और उंगलियों पर पत्तियों वाला डिजाइन बनाएं। ये डिजाइन भी 10-15 मिनट में लग जाए।

दीवाली मेहंदी डिजाइन-3

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ये मेहंदी डिजाइन काफी खूबसूरत है और इसे काफी कम समय में भी लगाया जाता है। बहुत छोटे-छोटे फूलों वाला ये डिजाइन भी बिल्कुल कम समय में लगाया जा सकता है।

दीवाली मेहंदी डिजाइन-4

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ये मेहंदी डिजाइन मिनिमल होने के साथ-साथ खूबसूरत भी है। हाथों पर बना फूलों का डिजाइन और हथेली के बीच बना मंडाला आर्ट काफी खूबसूरत लगता है।

दीवाली मेहंदी डिजाइन- 5

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अगर आपको मेहंदी लगानी नहीं भी आती, तो भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। ये डिजाइन भी देखने में काफी खूबसूरत है और आपके हाथों पर खूब जचेगी।

दीवाली मेहंदी डिजाइन-6

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अगर आप अपने हाथों को बहुत भरा हुआ नहीं दिखाना चाहते, तो ये डिजाइन आपके लिए परफेक्ट है। उंगलियों पर डिजाइन बनाएं और हथेली के बीच पत्तियों जैसी छोटी-छोटी डिजाइन बनाएं।

दीवाली मेहंदी डिजाइन- 7

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अगर आप मिनिमल डिजाइन ही चाहती हैं, लेकिन ये नहीं चाहती कि हाथ बहुत खाली दिखें, तो ये डिजाइन आपके लिए परफेक्ट है। ये डिजाइन देखने में काफी खूबसूरत लगेगा।

दीवाली मेहंदी डिजाइन-8

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ये मिनिमल मेहंदी डिजाइन भी देखने में काफी खूबसूरत है। उंगलियों पर बनी पत्तियों का डिजाइन बेल जैसा लुक देता है और बीच में बने छोटे-छोटे फूल इस डिजाइन को और सुंदर बनाते हैं।

दीवाली मेहंदी डिजाइन-9

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दीवाली पर कमल के फूल वाली मेहंदी डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट है। ये दीवाली की थीम से मेल भी खाती है और लगाने में भी काफी आसान है।

दीवाली मेहंदी डिजाइन-10

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ये मेहंदी डिजाइन जितना सिंपल है, उतना ही खूबसूरत भी है। हथेली के बीच में छोटा गोल डिजाइन बनाएं और उंगलियों पर भी बहुत ही मिनिमल डिजाइन बनाएं।

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