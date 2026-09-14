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लिप्स के आसपास कालेपन को हल्का करने का देसी तरीका, दूध-हल्दी से एलोवेरा तक आजमाएं ये घरेलू नुस्खे

By Shweta Chauhan Edited By: Shweta Chauhan
Published: Mon, 14 Sep 2026 12:30 PM (IST)

होंठों के आसपास की डार्कनेस स्किनकेयर न करने की वजह से हो तो इसे घरेलू नुस्खों से ठीक किया जा सकता है।

होठों के आसपास डार्क पिगमेंटेशन कम करने के तरीके (Image Source: AI Generated)

होठों के आसपास डार्क पिगमेंटेशन कम करने के तरीके (Image Source: AI Generated)

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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। होंठों का गुलाबी या थोड़ा गहरे रंग का होना प्रकृति की देन है, लेकिन होंठों के आसपास का कलापान नेचुरल नहीं। इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, कभी हॉर्मोनल बदलाव, कभी मेलानिन का बढ़ना, कभी प्रदूषण और सन बर्न तो कभी पीरियड्स या प्रेग्नेंसी। 

ऐसे में अगर आप भी होंठों के आसपास बढ़ते कालेपन से परेशान हैं तो इसे कई घरेलू नुस्खों से ठीक किया जा सकता है। 

कच्चा दूध और हल्दी 

कच्चा दूध नेचुरल क्लेंजर की तरह काम करता है और हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटी-इंफ्लेमेटरी के साथ ही एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। ऐसे में कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर होंठों के आसपास का कालापान कम किया जा सकता है। 2 बड़े चम्मच कच्चे दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। इस मिश्रण को होंठों के आसपास अप्लाई करें। फिर 15-20 मिनट बाद सादे पानी से धो लें। 

दही और बेसन 

दही में मौजूद लैक्टिक एसिड और बेसन त्वचा की रंगत सुधारने में मदद करता है। इस पेस्ट को बनाने के लिए 1 चम्मच दही में 1 चम्मच बेसन और 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद होंठों के आसपास 15 मिनट तक लगाकर रखें। ऐसा नियमित रूप से करने से लिप पिगमेंटेशन कम करने में मदद मिलती है। 

शहद 

शहद में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्किन सूदिंग के साथ ही उसे मॉइश्चराइज रखने में भी मददगार है। इसका नुस्खा एकदम आसान है, बस 1 चम्मच शुद्ध शहद लेकर उसे होंठों के आसपास लगाएं। जब 15-20 मिनट पूरे हो जाएं तो सादे पानी से धो लें। 

नींबू का रस 

नींबू के नेचुरल ब्लीचिंग वाली खूबी त्वचा की खोई हुई रौनक वापिस लौटाने के लिए जानी जाती है। अगर आप नियमित रूप से नींबू का रस होंठों के पिगमेंटेशन को कम करने के लिए लगाएं तो असर देखा जा सकता है। आधे नींबू का रस निकाल उसे होंठों के आसपास एरिया पर लगाएं। जब 15 मिनट बाद हटाने के लिए जाएं, तब हल्के हाथ से 3-4 मिनट तक मसाज करें। 

एलोवेरा जेल 

इस नुस्खे के लिए एकदम फ्रेश 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल की आवश्यकता है। आप चाहे तो उसमें 1 छोटे चम्मच मुल्तानी मिट्टी भी मिला सकते हैं। इस पेस्ट को 15 मिनट तक होंठों के ऊपर लगाएं और फिर हल्की मसाज करने के बाद धो ले।

Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।