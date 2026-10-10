मुल्तानी मिट्टी से लौटाएं चेहरे की खोई रौनक, गुलाब जल से शहद तक मिलाकर लगाएं ये चीजें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्किन पर ऑयल, पसीना और धूल जमने से चेहरा बेजान और दाग-धब्बों से भरा हुआ लगने लगता है। ऐसे में नेचुरल स्किन केयर की बात करें तो मुल्तानी मिट्टी एक ऐसा घरेलू उपाय है, जो सदियों से त्वचा को साफ, ठंडा और ग्लोइंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है।

अगर इसे कुछ खास चीजों के साथ मिलाकर लगाया जाए, तो इसका असर और भी बढ़ जाता है और आपको मिलता है बेदाग, शीशे जैसा निखार।यहां ऐसे ही कुछ चीजों की जानकारी दी गई है आइए जानते हैं मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल यह सबसे आसान और असरदार फेस पैक है। गुलाब जल स्किन को टोन करता है और मुल्तानी मिट्टी एक्स्ट्रा ऑयल को हटाती है। ये कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है और चेहरे को फ्रेश व ग्लोइंग बनाता है।