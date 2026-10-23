सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं है कार्डियो, बालों की सेहत से भी जुड़ा है इसका कनेक्शन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एक्सरसाइज आपकी पूरी सेहत के लिए नहीं, बल्कि आपके बालों के लिए भी अच्छा माना जाता है। लेकिन इससे जुड़ा एक मिथ यह भी है कि वर्कआउट करने से बाल झड़ने लगते हैं, जबकि बालों के गिरने, झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। आखिर कैसे एक्सरसाइज को बालों की ग्रोथ से जोड़ा जाता है आइए जानते हैं।

कार्डियो और हेयर ग्रोथ: स्टडी क्या कहती है साल 2021 में चीन में हुई एक स्टडी से पता चलता है कि एरोबिक एक्टिविटीज से पैटर्न तरीके से बालों का झड़ना कम होता है और स्कैल्प हेल्थ में सुधार होता है।