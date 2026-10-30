दिवाली-छठ पर यात्रियों को राहत, दक्षिण पूर्व रेलवे ने एलटीटी मुंबई–हटिया स्पेशल सहित छह स्पेशल ट्रेनों के बढ़ाए फेरे

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दिवाली और छठ महापर्व के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और अतिरिक्त मांग को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने छह स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का परिचालन नवंबर से दिसंबर तक अलग-अलग तिथियों में अतिरिक्त फेरों के साथ किया जाएगा।

रेलवे के इस फैसले से त्योहारों के दौरान अपने घर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। त्योहारों के समय ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से रेलवे ने यह कदम उठाया है।

अतिरिक्त फेरों के संचालन से यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और उन्हें यात्रा की योजना बनाने में भी सहूलियत होगी। रेलवे के इस निर्णय से दिवाली और छठ पर्व के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।