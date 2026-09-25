बहरागोड़ा में फिर चोरों का आतंक, 95 हजार नकद समेत लाखों के जेवरात ले उड़े चोर

संवाद सूत्र, बहरागोड़ा। प्रखंड के राजलाबांध में एक बार फिर चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने स्वर्गीय रजनी कुइला के घर का ताला तोड़कर अलमारी से नकद रुपये और सोने-चांदी के आभूषण समेत अन्य सामान चोरी कर लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, घर के अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को संदेह हुआ। लोगों ने तत्काल स्वर्गीय रजनी कुइला के पुत्र सुबेंदु कुइला को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वह घर पहुंचे। अंदर जाकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था और अलमारी भी क्षतिग्रस्त थी। कमरे में कपड़े और अन्य सामान बिखरे पड़े थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी।

सुबेंदु कुइला ने बताया कि उनकी मां रेवती कुइला बीते 18 सितंबर को राजलाबांध स्थित ओम स्टोर के पास सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थीं। उन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार के लोग घर में ताला लगाकर अस्पताल गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया।