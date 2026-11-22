जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। रेलवे की पार्सल व्यवस्था की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले टाटानगर से रायपुर के लिए पार्सल बुक कराई गई एक महिला की स्कूटी रास्ते से ही गायब हो गई।

हैरानी की बात यह है कि ट्रेन रायपुर पहुंची और वापस टाटानगर भी लौट आई, लेकिन स्कूटी का कोई सुराग नहीं मिला। बुकिंग रसीद होने के बावजूद रेलवे अधिकारी और कर्मचारी यह बताने में असमर्थ हैं कि स्कूटी आखिर कहां गई।

रेलवे ने रसीद दी, स्कूटी नहीं जानकारी के अनुसार, सोनम कुमारी ने 19 नवंबर को ट्रेन संख्या 18109 टाटा-इतवारी एक्सप्रेस से टाटानगर से रायपुर के लिए अपनी स्कूटी पार्सल कराई थी। रेलवे ने इसकी बाकायदा बुकिंग रसीद भी जारी की थी।

नियमानुसार स्कूटी को रायपुर स्टेशन पर उतारा जाना था, लेकिन ट्रेन के रायपुर पहुंचने पर स्कूटी नहीं मिली। इसके बाद ट्रेन आगे रवाना हो गई। महिला को उम्मीद थी कि वापसी में स्कूटी रायपुर में उतार दी जाएगी, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा हाथ लगी। मामला तब और उलझ गया, जब ट्रेन टाटानगर वापस पहुंची। वहां भी जांच के दौरान स्कूटी का कोई पता नहीं चला।

स्कूटी के लिए महिला परेशान यहां तक कि महिला को यह आशंका जताई गई कि संभव है स्कूटी टाटानगर से ट्रेन में लोड ही नहीं की गई हो। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब स्कूटी ट्रेन में लोड नहीं हुई तो उसकी बुकिंग कैसे कर दी गई और यदि लोड हुई थी तो रास्ते में कहां गायब हो गई?

सोनम कुमारी के अनुसार, वह लगातार रायपुर स्टेशन के चक्कर लगा रही हैं और रेलवे अधिकारियों व कर्मचारियों से जानकारी मांग रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपनी शिकायत साझा की है, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला है।