समरसता एक्सप्रेस में लाश मिलने से हड़कंप, टॉयलेट में फंदे से लटका मिला यात्री 

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मुंबई–शालीमार समरसता एक्सप्रेस के स्लीपर कोच के टॉयलेट में एक यात्री का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यात्री का शव गमछे के सहारे फंदे से लटका हुआ था।

घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे अस्पताल की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 12151 के स्लीपर कोच संख्या एस-7 के टॉयलेट का दरवाजा काफी देर से बंद था। टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए परेशान यात्रियों ने जब दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

इसके बाद यात्रियों ने अंदर झांककर देखा, जहां एक व्यक्ति दिखाई दिया। अनहोनी की आशंका पर यात्रियों ने ट्रेन में मौजूद टीटीई को सूचना दी। टीटीई से जानकारी मिलने के बाद रेल मंडल के कंट्रोल रूम ने संबंधित विभागों को अलर्ट किया।