पश्चिमी सिंहभूम में बालू की अवैध ढुलाई को लेकर 2 गुटों में तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा

संवाद सूत्र, कुमारडुंगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नदियों से अवैध बालू उठाव और ढुलाई का कारोबार बेरोकटोक जारी है।

शुक्रवार की रात मंझारी थाना क्षेत्र से बालू लेकर कुमारडुंगी पहुंच रहे दर्जनों ट्रैक्टरों को कुदाहातु चौक पर रोकने के बाद दो गुटों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।

सूचना मिलने पर कुमारडुंगी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

बताया जाता है कि मंझारी थाना क्षेत्र से बालू लदे ट्रैक्टर रात के अंधेरे में कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में बालू की आपूर्ति करने पहुंच रहे थे।

इसकी जानकारी मिलने पर कुमारडुंगी क्षेत्र के बालू कारोबारियों ने कुदाहातु चौक पर ट्रैक्टरों को रोकने का प्रयास किया। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने लगा।

स्थिति गंभीर होने पर स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गुटों को शांत कराया और उन्हें घर भेज दिया।

अपने क्षेत्र में बाहरी ट्रैक्टरों की आपूर्ति का विरोध

कुमारडुंगी क्षेत्र के बालू कारोबारियों का कहना है कि वे अपने क्षेत्र में मंझारी से आने वाले ट्रैक्टरों के जरिये बालू की आपूर्ति नहीं होने देंगे। उनका तर्क है कि बाहरी क्षेत्र से बालू आने पर स्थानीय कारोबार प्रभावित होगा।

उनका कहना है कि कुमारडुंगी क्षेत्र में जहां भी बालू की आवश्यकता होगी, वहां स्थानीय कारोबारियों के माध्यम से ही इसकी आपूर्ति की जाएगी। हालांकि, इस विवाद के पीछे अवैध बालू कारोबार पर नियंत्रण को लेकर प्रतिस्पर्धा की बात भी सामने आ रही है।

थाना और अंचल कार्यालय के सामने से गुजरते हैं ट्रैक्टर स्थानीय स्तर पर आरोप है कि मंझारी थाना क्षेत्र से प्रतिदिन दर्जनों ट्रैक्टर बालू लेकर कुमारडुंगी पहुंचते हैं। इनमें कुछ ट्रैक्टर बाईहातु होकर, जबकि अधिकतर थाना और अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने से गुजरते हैं।

इसके बावजूद अवैध ढुलाई पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होने की आशंका है। चार से साढ़े चार हजार रुपये में बिक रही एक ट्रॉली बालू कुमारडुंगी क्षेत्र में बालू की कीमत भी आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। आरोप है कि बालू कारोबारी एक ट्रॉली के चार से साढ़े चार हजार रुपये तक वसूल रहे हैं। इससे घर बनाने वाले लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।