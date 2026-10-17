रामगढ़ में नवरात्र की अनोखी साधना, कांटों की सेज पर लेटीं रूपा देवी; सीने पर कलश रख नौ दिनों की तपस्या

संवाद सूत्र, बरकाकाना (रामगढ़)। नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के लिए श्रद्धालु अलग-अलग तरीके से पूजा-अर्चना करते हैं। रामगढ़ के पोचरा झोपड़ी टोला में रहने वाली रूपा देवी भी अपनी आस्था के अनुसार कठिन अनुष्ठान कर रही हैं। वह लोहे की नुकीली कीलों से बनी शय्या पर लेटकर मां जगदंबा की पूजा करती हैं। उनकी इस पूजा-पद्धति को देखने के लिए आसपास के लोग पहुंच रहे हैं।

रुपा देवी लगातार दूसरे वर्ष शारदीय नवरात्र के दौरान यह अनुष्ठान कर रही हैं। उनका कहना है कि मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा और विश्वास से उन्हें यह साधना करने की प्रेरणा मिलती है। वह अपने परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना कर रही हैं। उनके पति का नाम राजेश भुईयां है। रूपा देवी के तीन बच्चे, दो पुत्र और एक पुत्री है।