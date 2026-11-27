जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) तरुण कुमार हुरिया का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह अब नीरज कुमार वर्मा चक्रधरपुर रेल मंडल के नए डीआरएम होंगे।

नीरज कुमार वर्मा इससे पहले दक्षिण पूर्व रेलवे के गार्डन रीच स्थित मुख्यालय में पदस्थापित थे। उनके चक्रधरपुर आने की खबर के साथ ही रेल मंडल में प्रशासनिक बदलाव और नए नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

डीआरएम तरुण कुमार हुरिया का कार्यकाल 28 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ था। लगभग दो वर्षों के इस कार्यकाल में रेल यात्रियों से लेकर रेलकर्मियों तक की कई समस्याएं लगातार चर्चा में रहीं।

विशेष रूप से ट्रेनों की लेटलतीफी, रेल परिचालन में अव्यवस्था, हादसों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर रेलवे प्रबंधन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

यात्रियों को घंटों की देरी से चलने वाली ट्रेनों के कारण भारी परेशानियां झेलनी पड़ीं।प्रशासनिक स्तर पर भी उनके कार्यकाल को लेकर असंतोष की चर्चाएं होती रहीं।

रेल मंडल के विभिन्न विभागों के कामकाज, कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से जुड़े मामलों में कथित हस्तक्षेप को लेकर विभागीय स्तर पर नाराजगी की बातें सामने आती रहीं। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच समन्वय तथा कार्य संस्कृति को लेकर भी सवाल उठते रहे।