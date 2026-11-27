जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर में 30वें ऑल इंडिया स्टील एक्सप्रेस फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज 28 नवंबर से होगा। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।

टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा को देखते हुए इकबाल सिंह संधू स्टेडियम में विशेष व्यवस्था की जा रही है।

वहीं, प्रतियोगिता के आयोजन के मद्देनजर चक्रधरपुर रेल मंडल के कार्यालयों के कार्य समय में भी बदलाव किया गया है। अब निर्धारित अवधि में रेल कार्यालय सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक संचालित होंगे।



डीआरएम तरुण हुरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 30 नवंबर से 4 दिसंबर और फिर 7 से 11 दिसंबर तक मंडल के कार्यालय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे।

इस संबंध में सभी शाखा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट चक्रधरपुर की खेल परंपरा और पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वर्ष प्रतियोगिता अपने 50 वर्षों के गौरवशाली सफर का भी उत्सव मना रही है।

दूधिया रोशनी में होंगे डे-नाइट मुकाबले इस बार प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण डे-नाइट मुकाबले होंगे। इसके लिए इकबाल सिंह संधू स्टेडियम में विशेष प्रकाश व्यवस्था की जा रही है। मैदान में ऊंचे पोल पर शक्तिशाली हैलोजन लाइटें लगाई जा रही हैं, ताकि रात में भी खिलाड़ियों को बेहतर रोशनी मिले और दर्शक मुकाबलों का भरपूर आनंद उठा सकें। डीआरएम ने कहा कि दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।