संवाद सूत्र, गोइलकेरा। गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया पंचायत के रायरोवां में साथ में शराब पीने से इनकार करने पर एक व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय जरका अंगरिया के रूप में हुई है।

मामले में पुलिस ने गांव के ही गुलिया कुम्हार (42 वर्ष) और प्रधान अंगरिया (26 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों का मृतक के साथ पुरानी रंजिश थी। शराब पीने से इनकार कर दिया सोमवार की शाम गुलिया कुम्हार और प्रधान अंगरिया शराब के नशे में जारका के घर पहुंचे और उसे शराब पीने के लिए साथ में चलने को कहा। जारका ने जब साथ में जाने से इनकार किया तो घर के आंगन में ही तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया।

शोर सुनकर जारका की बेटी बाहर निकली और उसने पिता का समर्थन करते हुए आरोपियों के साथ जाने से मना किया। इससे गुस्साए गुलिया और प्रधान ने लाठी डंडे और पत्थरों से जारका पर अचानक हमला कर दिया। सिर पर चोट लगते ही जारका जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। जिससे जारका की मौके पर ही मौत हो गई।