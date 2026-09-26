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लाठीकाटा स्टेशन पर कोयला से लदी मालगाड़ी के तीन डिब्बे हुए बेपटरी

By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
Published: Sat, 26 Sep 2026 08:16 PM (IST)

चक्रधरपुर रेल मंडल के लाठीकाटा स्टेशन पर शनिवार दोपहर एक मालगाड़ी के वैगन का दरवाजा खुलने से कोयला ट्रैक पर गिर गया और तीन डिब्बे पटरी से उतर गए।

यह घटना शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

यह घटना शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

HighLights

  1. लाठीकाटा स्टेशन पर मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए।

  2. वैगन का दरवाजा अचानक खुलने से कोयला ट्रैक पर गिर गया।

  3. डीआरएम ने घटना का जायजा लिया, विस्तृत जांच के आदेश दिए।

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत लाठीकाटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। 
 
लाइन नंबर चार से कोयला लोडिंग के बाद लाइन नंबर तीन पर प्रवेश कर रही एक मालगाड़ी के वैगन (डिब्बे) का दरवाजा अचानक खुल गया। 
 
इसके चलते बड़ी मात्रा में कोयला सीधे रेलवे ट्रैक पर गिर गया और इसी दौरान अनियंत्रित होकर मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए।
 

दोपहर 12:30 बजे हुआ हादसा, राहत कार्य जारी 

यह घटना शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई। 
 
घटना की जानकारी मिलते ही बंडामुंडा से रेलवे की एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन (ART) और तकनीकी टीम तुरंत लाठीकाटा के लिए रवाना हुई।
 
दोपहर लगभग 2:30 बजे से पटरी की मरम्मत और डिब्बों को हटाने का राहत एवं पुनर्बहाली कार्य शुरू कर दिया गया।
 

DRM तरुण हुरिया ने लिया जायजा, जांच के निर्देश दिए 

हादसे के समय चक्रधरपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) तरुण हुरिया बंडामुंडा में एक दिवसीय वार्षिक निरीक्षण पर मौजूद थे। सूचना मिलते ही वे तुरंत लाठीकाटा स्टेशन पहुंचे और दुर्घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया।
 
डीआरएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली और जांच के कड़े आदेश दिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चलती ट्रेन में वैगन का दरवाजा तकनीकी खराबी के कारण खुला या इसके पीछे कोई मानवीय चूक थी। 
 
रेलवे प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल बेपटरी डिब्बों को हटाकर रेल परिचालन को जल्द से जल्द सामान्य बनाना है।

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