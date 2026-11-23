जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार शाम झारसुगुड़ा रिलीफ यार्ड की लाइन संख्या-07 पर मालगाड़ी के तीन वैगन पटरी से उतर गए।

शाम करीब 6:30 बजे हुई इस दुर्घटना से रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बहाली कार्य शुरू कराया।

संयोग से यह हादसा दक्षिण पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार जैन के निरीक्षण दौरे से ठीक एक दिन पहले हुआ। ऐसे में जीएम के आगमन से पहले हुई दुर्घटना ने रेल मंडल की परिचालन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।