जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण 24 से 29 नवंबर के बीच दक्षिण पूर्व रेलवे ने 10 ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद करने की घोषणा कर दी है।

इसके अलावा रेलवे ने 04 ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। वहीं, 01 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से होगा।

ट्रेनों के रद हाेने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।

ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेगी

24 से 29 नवंबर तक ट्रेन नंबर 68046/68045 आद्रा - आसनसोल-आद्रा मेमू का परिचालन रद रहेगी।

24, 27 और 29 नवंबर को ट्रेन नंबर 68090 / 68089 आद्रा - मेदिनीपुर - आद्रा मेमू का परिचालन रद रहेगी।

24 से 29 नवंबर तक ट्रेन नंबर 68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू का परिचालन रद रहेगी।

25, 26 और 28 नवंबर को ट्रेन नंबर 68053/ 68054 आद्रा - बराभूम -आद्रा मेमू का परिचालन रद रहेगी।

24, 27 और 29 नवंबर को ट्रेन नंबर 63594/63593 आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू का परिचालन रद रहेगी।

ये ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलेंगी

टाटानगर-आसनसोल-बराभूम मेमू (68056/ 68060 ) 24, 26, 27 और 29 नवंबर को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक चलेगी। इस ट्रेन का परिचालन आद्रा से आसनसोल स्टेशनों के बीच रहेगा।