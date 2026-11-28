संवाद सूत्र, जगन्नाथपुर(पश्चिमी सिंहभूम)। पेंशन दिलाने का झांसा देकर घर से ले जाई गई करीब 50 वर्षीय महिला का शव शुक्रवार को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के करंजिया गांव में एक खेत के सामने झाड़ी से बरामद किया गया। महिला पिछले 10 दिनों से लापता थी। शव सड़ी-गली अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने शव की पहचान सुखमती ठठेरा के रूप में की है।

मृतका कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कुश्मिता पंचायत अंतर्गत गांगपुर गांव की रहने वाली थी। परिजनों के अनुसार, बीते 18 नवंबर की दोपहर गांव का ही दशरथ नामक व्यक्ति उसके घर आया था। उसने सुखमती को पेंशन दिलाने का भरोसा दिया और अपने साथ ले गया। इसके बाद से महिला घर नहीं लौटी।

परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अंततः परिजनों ने कुमारडुंगी थाना में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। झाड़ी में महिला का शव मिलने की सूचना शुक्रवार को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के करंजिया गांव में खेत के सामने झाड़ी में एक महिला का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बाद में परिजनों ने उसकी पहचान सुखमती ठठेरा के रूप में की।

मृतका के गांव से शव मिलने का स्थान करीब आठ किलोमीटर दूर है। शव की हालत काफी खराब होने के कारण पोस्टमार्टम को लेकर उसे एमजीएम अस्पताल, जमशेदपुर भेजने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं इधर, मृतका के पति सुखराम ठठेरा ने गांव के ही दशरथ नामक व्यक्ति पर संदेह जताया है। उनका कहना है कि वही व्यक्ति पेंशन दिलाने का झांसा देकर उनकी पत्नी को घर से ले गया था। हालांकि, महिला की हत्या किए जाने और इसमें किसी व्यक्ति की संलिप्तता को लेकर पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।