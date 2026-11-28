परमानंद गोप, नोवामुंडी (पश्चिमी सिंहभूम)। मेहनत और लगन के साथ खेती की जाए तो छोटी-सी बगिया भी खुशहाली का रास्ता खोल सकती है। इसका जीवंत उदाहरण नोवामुंडी प्रखंड के टांकुरा गांव में देखने को मिल रहा है।

यहां किसानों की बगिया इन दिनों सरसों के पीले फूलों से गुलजार है। खेतों में लहलहाती फसल न केवल गांव की खूबसूरती बढ़ा रही है, बल्कि किसानों के चेहरे पर भी बेहतर आमदनी की उम्मीद जगा रही है।

टांकुरा गांव के किसान हेंब्रम मुंडा ने अपनी करीब डेढ़ एकड़ जमीन पर सरसों की खेती कर नई मिसाल पेश की है। सीमित संसाधनों और कम पूंजी के सहारे उन्होंने खेतों में सरसों की फसल तैयार की है।

हेंब्रम मुंडा से प्रेरित होकर गांव के अन्य किसान अलबलिया मुंडा और कृष्ण चंद्र आपट ने भी पारंपरिक खेती के साथ सब्जी उत्पादन को अपनी आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बना रहे हैं।

हेंब्रम मुंडा बताते हैं कि प्रखंड स्तर पर आयोजित कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम से उन्हें सब्जी एवं सरसों की खेती करने की प्रेरणा मिली।

इसके बाद उन्होंने अपनी बगिया में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन शुरू किया। उनका कहना है कि सरसों की खेती में बहुत अधिक पूंजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। खेती में अब तक जितनी राशि खर्च हुई है, उससे कहीं अधिक की सब्जियां बेचकर वे आमदनी कर चुके हैं।