जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में विधवा महिला से करीब 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में सदर थाना पुलिस ने मौलवी हाफिज रमीज असलम को गिरफ्तार किया है। बीते शनिवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वह शहर के बड़ी बाजार स्थित हिंद चौक का निवासी है।

सदर थाना प्रभारी चंद्रशेखर चौधरी के अनुसार, झींकपानी प्रखंड में कार्यरत पीड़िता अमीना बानू के लिखित बयान पर पांच मई 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जमीन दिलाने का वादा कर लिए 5 लाख शिकायत के मुताबिक, आरोपित बच्चों को उर्दू पढ़ाने और झाड़-फूंक के सिलसिले में पीड़िता के घर आता था। इसी परिचय का फायदा उठाकर उसने अलग-अलग बहाने से रुपये लिए। पीड़िता ने बताया कि 10 फरवरी 2023 को जमीन दिलाने का वादा कर आरोपित ने उनसे 5 लाख 50 हजार रुपये नकद और करीब 50 हजार रुपये मूल्य की सोने की एक जोड़ी झुमकी ली। बाद में बैंक से लोन लेने पर गाड़ी दिलाने का झांसा देकर उसने 9 लाख 50 हजार रुपये और ले लिए।