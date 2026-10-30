चक्रधरपुर मंडल में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 18 एक्सप्रेस ट्रेनें रद, उत्कल एक्सप्रेस का बदला रूट

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत बागडिही और झारसुगुड़ा स्टेशनों के बीच चौथी रेल लाइन को मेन लाइन से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है।

इसके लिए 01 से 03 नवंबर के बीच प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के साथ यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा।

इस विकास कार्य के चलते रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से गुजरने वाली लंबी दूरी की 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद करने की घोषणा की है।

जबकि दो एक्सप्रेस ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाएगी। उल्लेखनीय है कि ये ट्रेनें चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला, झारसुगुड़ा और चक्रधरपुर स्टेशनों के माध्यम से संचालित होती हैं और अपने सफर के दूसरे दिन इन स्टेशनों पर पहुंचती हैं।