पश्चिमी सिंहभूम में 15 ग्राम रोजगार सेवक बर्खास्त, ग्रामीण विकास में लापरवाही पर एक्शन

संवाद सहयोगी, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में ग्रामीण विकास कार्यों में लापरवाही और लगातार अनुपस्थित रहने वाले 15 ग्राम रोजगार सेवकों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है।

कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहने, निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं करने और नियुक्ति के बाद योगदान नहीं देने के मामलों में इनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

इनके स्थान पर दिसंबर 2025 में तैयार प्रतीक्षा सूची से 15 नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। जिला प्रशासन ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्राम रोजगार सेवकों के कार्यों और प्रदर्शन की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है।