सिमडेगा में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई यात्री बस; कई यात्री घायल

जागरण संवाददाता, कोलेबिरा (सिमडेगा)। सिमडेगा के कोलेबिरा-रांची मुख्य पथ एनएच-143 पर प्रखंड कार्यालय के समीप शुक्रवार को शिवम नामक यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। टक्कर के बाद बस क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घटना की सूचना मिलते ही कोलेबिरा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए घायलों को स्वयं बस से बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद दर्जनों घायलों को कोलेबिरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया।