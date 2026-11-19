जागरण संवाददाता, सिमडेगा। विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ गलत गवाही दिलाने के लिए नाबालिग बच्ची के अपहरण, डराने-धमकाने और दबाव बनाने के मामले में सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नामजद प्राथमिकी अभियुक्त 36 वर्षीय दिलीप तिर्की को रांची जिले के अनगड़ा थाना क्षेत्र स्थित जोन्हा फॉल के जंगल से गिरफ्तार कर लिया है।

इस दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है, जबकि मामले का दूसरा नामजद अभियुक्त अभिषेक भारती फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के अनुसार, 13 नवंबर 2026 को नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसे डराने-धमकाने और दबाव बनाकर सिमडेगा विधायक के विरुद्ध गलत बयान देने तथा गवाही दिलाने का आरोप सामने आया था।

इस मामले में पाकरटांड़ थाना में कांड संख्या 25/2026 दर्ज किया गया था, जिसमें दिलीप तिर्की और अभिषेक भारती को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 231, 137(2), 127(2), 142, 140(3), 61(2), 356(2) और 3(5) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 23(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू की थी।



वरीय पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था, जो लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी।