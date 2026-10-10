सरायकेला में थाना से 100 मीटर दूरी पर डकैती, बंदूक की नोंक पर बंधक बनाकर लूटा सोना-चांदी

संवाद सहयोगी, चांडिल। सरायकेला के चांडिल थाना से महज 100 मीटर दूरी पर बस स्टैंड के पास बीती देर रात नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया।

7 से 8 की संख्या में आए हथियारबंद डकैतों ने पूर्व आभूषण कारोबारी सुरेश चौधरी के घर में घुसकर पूरे परिवार के लोगों को बंधक बना लिया और बंदूक की नोंक पर लूटपाट की।

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार देर रात 7-8 नकाबपोश बदमाश घर के मुख्य रास्ते से घुस गए। बदमाशों ने सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों को बंदूक के नोक पर बंधक बना लिया और इसके बाद बदमाशों ने घर में रखे नकद और आभूषण लूट लिए।