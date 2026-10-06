कॉलेज जाने के दौरान काल बनी लिफ्ट: NH-33 पर ट्रक ने बाइक को कुचला, पॉलिटेक्निक छात्र की मौत व दूसरा गंभीर

जागरण संवाददाता, चांडिल। मंगलवार को दो युवक एक ही बाइक पर कॉलेज जा रहे थे। दोनों में दोस्ती को अभी एक दिन ही हुआ था। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि यह दोस्ती इतनी छोटी और दर्दनाक कहानी बन जाएगी।

टाटा-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर चांडिल गोलचक्कर के समीप निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के पास मंगलवार की सुबह ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक पॉलिटेक्निक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही चांडिल थाना पुलिस पहुंची और घायल युवक को तत्काल चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि वह भी गम्हरिया क्षेत्र का रहने वाला था।

एक दिन पहले हुई थी दोस्ती घायल युवक की पहचान गम्हरिया शांतिनगर निवासी समीर दास के रूप में हुई है। समीर ने बताया कि मृतक से उसकी दोस्ती महज एक दिन पहले हुई थी। दोनों चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते थे। मंगलवार को वह कॉलेज जाने के लिए निकला था।

इसी दौरान बाइक से चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज का ही एक लड़का आता दिखाई दिया तो उसने लिफ्ट मांग लिया। दोनों एक ही बाइक से कॉलेज के लिए कॉलेज जा रहे थे। लेकिन गोलचक्कर के समीप ट्रक से हुई टक्कर ने एक युवक की जिंदगी छीन ली और दूसरे को अस्पताल पहुंचा दिया।