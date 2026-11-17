जागरण संवाददाता, सरायकेला। 'झारखंड स्थापना दिवस' पर सरायकेला विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन (Champai Soren) ने सरायकेला के बिरसा चौक स्थित धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरा देश धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती मना रहा है। आज ही के दिन झारखंड अलग राज्य पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुहर लगाई थी।

चंपई सोरेन ने कहा कि चुनाव के समय अटल बिहारी बाजपेई ने कहा था कि आप हमको सरकार बनाने दीजिए, आपका झारखंड हम देंगे। 1989 से ही भाजपा ने झारखंड आंदोलन को नजदीक से समझा। यहां के आदिवासी और मूलवासी की भावना को सुना।

चंपई ने कहा कि भाजपा ही इस भावना को समझ सकती थी। कांग्रेस ने 55-60 साल तक राज किया, लेकिन आंदोलन को कुचलने का काम किया। अगर देश में केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं बनती तो शायद झारखंड अलग राज्य नहीं बनता।

उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य के लिए जितने आंदोलन में गोलीकांड हुए, चाहे गुआ गोलीकांड हो, सेरेनगदा गोलीकांड हो, ईचा गोलीकांड हो, सभी कांग्रेस के शासनकाल में हुए। कांग्रेस ने आदिवासियों को हमेशा कुचलने का काम किया है। बकौल चंपई, भाजपा ने आदिवासियों के दर्द को समझा और उनका हक अलग झारखंड राज्य के रूप में उन्हें दे दिया। भाजपा के कारण ही आज हम लोग छाती ठोककर कह रहे हैं कि हमको अलग राज्य मिला है। कांग्रेस ने 55 से 60 साल देश पर राज किया, लेकिन आदिवासियों की भावनाओं को नहीं समझा।

उन्होंने कहा कि झारखंड के कई वीर शहीदों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजादी के बाद कांग्रेस ने देश में शासन किया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले झारखंड के वीर शहीदों को इतिहास में कोई जगह नहीं दी।

उन्होंने कहा कि बीते बारह साल में जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से झारखंड के वीर शहीदों को इतिहास के पन्नों में जगह मिली है, जिसको पढ़कर हमारी आने वाली पीढ़ी अपने शहीदों के बारे में जान सकेगी।

सोरेन ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार ने झारखंड के शहीदों को सम्मान देना तो दूर की बात, बल्कि शहीदों के वंशजों को भी नहीं बख्शा। उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया और उनकी हत्या जैसे कुकृत्य में शामिल है।