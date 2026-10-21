पुलिस संस्मरण दिवस: देशभर में 154 जवानों ने दिया सर्वोच्च बलिदान, साहिबगंज में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि﻿

संवाद सहयोगी, साहिबगंज। पुलिस संस्मरण दिवस (Police Commemoration Day) हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों की वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान को याद करने तथा उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है।

बुधवार को झारखंड के साहिबगंज जिले में भी पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया। पुलिस लाइन परिसर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा हुई। एसपी अमित कुमार सिंह ने देशभर में कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए पुलिस जवानों को याद करते हुए पुष्प अर्पित किए और उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया।

बीते एक साल में देशभर में कुल 154 जवानों ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। इनमें झारखंड के तीन जवान भी शामिल हैं। बलिदान देने वाले झारखंड के जवानों में पुअनि हेमंत भगत, आरक्षी सुनील राम और संतन कुमार मेहता के नाम शामिल हैं। सभा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।

कार्यक्रम में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान देश की सुरक्षा, शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल के योगदान को याद किया गया।

एसपी अमित कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस संस्मरण दिवस पुलिसकर्मियों के त्याग, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है। यह दिवस उन जवानों को समर्पित है, जिन्होंने देश और समाज की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। कार्यक्रम में शहीद जवानों के बलिदान को याद कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया।

मौके पर मुख्यालय डीएसपी रविकांत साव, सदर एसडीपीओ सुशील कुमार, सार्जेंट मेजर रोहित दुबे, नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता सहित कई पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद थे। उधर, साहिबगंज जीआरपी थाना में बुधवार की सुबह पुलिस स्मरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश के लिए जान न्योछावर करने वाले शहीद अर्धसैनिक बल और पुलिस जवानों को याद किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी सत्यदेव राम, एसआइ रंजीत पासवान, एसआइ सुनील कुजूर, एएसआइ मंगल हांसदा और अन्य पुलिस जवान मौजूद रहे।