साहिबगंज में टेंट हाउस संचालक की गोली मारकर हत्या, झारखंड पुलिस के दो जवान गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, साहिबगंज। झारखंड के साहिबगंज जिले में एक बड़ी घटना हुई है। शहर के पूर्वी फाटक के पास रविवार रात करीब दो बजे मुन्ना साह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर में दो गोलियां लगने से उनकी मौत हो गई।

हत्या का आरोप झारखंड पुलिस के जवान पवन साह और उसके साथी पर लगा है। साथी भी झारखंड पुलिस का जवान है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।

गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों और स्वजनों ने घायल मुन्ना को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. रेहान ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। हालांकि, अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि पुलिस के जवान पवन कुमार ने आपसी विवाद में मुन्ना पर गोली चलाई थी। इधर, घटना की जानकारी मिलते ही जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी शशि सिंह, सर्किल इंस्पेक्टर और नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता पूरे दल-बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए।