व्हीलचेयर देखकर छलक उठीं बुजुर्ग सुमी की आंखें, चेहरे पर लौटी मुस्कान; Pathna BDO ने दिखाई मानवीय संवेदना

संवाद सहयोगी, पतना (साहिबगंज)। कभी-कभी एक छोटी-सी मदद किसी की जिंदगी में कितनी बड़ी खुशी ला सकती है, इसकी मिसाल शनिवार को झारखंड के साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड के केसरो गांव में देखने को मिली।

होम-टू-रोल विजिट अभियान के तहत घर-घर पहुंच रहे बीडीओ कुमार देवेश द्विवेदी की नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी, जिसने उन्हें तत्काल मदद के लिए प्रेरित कर दिया। एक घर के आंगन में 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुमी हेम्ब्रम जमीन पर सरकते हुए चूल्हे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं।

चलने-फिरने में असमर्थ सुमी के पास कोई सहारा नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की जा सके। बुजुर्ग महिला की बेबसी देखकर बीडीओ ने बिना देर किए अपने कर्मी से गाड़ी में रखी व्हीलचेयर मंगवाई और उसे सुमी के सामने रख दिया।