साहिबगंज के बदमाश की गजब करतूत, खिलौना पिस्तौल के दम पर लूट लिया टोटो

संवाद सहयोगी, पतना (साहिबगंज)। झारखंड का साहिबगंज जिला देशभर में बदनाम है। महानगरों से लेकर छोटे-छोटे शहरों में जेबकतरी से लेकर चोरी, डकैती, मोबाइल चोरी, बच्चा चोरी और आभूषण की दुकानों में चोरी की घटनाएं होती हैं, तो पुलिस का सबसे पहले ध्यान साहिबगंज की ओर जाता है।

इस बार एक बदमाश ने तो हद ही कर दी। उसने खिलौना पिस्तौल के दम पर ही टोटो लूट लिया। इसकी खूब चर्चा हो रही है। साहिबगंज जिले के रांगा थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर आरोपित महेशपुर निवासी सोनू दे को गिरफ्तार कर लिया।

दुमका के गाेपीकांदर कुशिरा निवासी रवींद्र पाल ने रांगा थाना में शिकायत दर्ज करायी थी। उसके अनुसार 11 अक्टूबर को अमड़ापाड़ा बाजार में एक व्यक्ति ने उसका टोटो लिट्टीपाड़ा से हिरणपुर जाने के लिए रिजर्व किया। तय कार्यक्रम के अनुसार 12 अक्टूबर की सुबह छह बजे वह लिट्टीपाड़ा पहुंचा और उक्त व्यक्ति को लेकर हिरणपुर के लिए निकला।

हिरणपुर से थोड़ी दूर जाने की बात बोलकर आरोपित ने उसे दुलमी, फिर बांसकोला ले जाने को कहा। बांसकोला मोड़ से दक्षिण की तरफ करीब एक किलोमीटर सुनसान में ले जाकर पीछे से बंदूक सटाकर खुद को एमसीसी बताते हुए चालक का मोबाइल और टोटो गाड़ी छीन ली।