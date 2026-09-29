साहिबगंज के एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो का निधन, रांची के थे मूल निवासी
साहिबगंज के एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो का सदर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। सोमवार रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें भर्ती कराया गया था।
HighLights
साहिबगंज के एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो का अस्पताल में निधन।
सोमवार रात तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बिसरा जांच को रांची।
संवाद सहयोगी, साहिबगंज। साहिबगंज के एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो (55 वर्ष ) की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई।जिरवाबाड़ी पुलिस को सूचना मिलते ही सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
डॉक्टरों की टीम- डा चंदन कुमार, डा मुकेश कुमार, डा कुमार अंकित ने पोस्टमार्टम किया। बताया जा रहा है एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो की तबीयत सोमवार की रात लगभग 12 बजे खराब हो गई। उन्हें खून की उल्टी होने लगी।
प्रशासन ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार शुरू किया गया लेकिन सुबह आठ बजे लगभग में उनकी मौत हो गई।
बताया जा रहा है प्रभु दयाल टोपनो मूल रूप से रांची के बरियातू के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि उसके बेसरा को भी प्रिजर्व किया गया है जिसे रांची फॉरेंसिक लैब में जांच हेतु भेजा जाएगा।
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