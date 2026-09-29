साहिबगंज के एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो का निधन, रांची के थे मूल निवासी

संवाद सहयोगी, साहिबगंज। साहिबगंज के एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो (55 वर्ष ) की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई।जिरवाबाड़ी पुलिस को सूचना मिलते ही सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

डॉक्टरों की टीम- डा चंदन कुमार, डा मुकेश कुमार, डा कुमार अंकित ने पोस्टमार्टम किया। बताया जा रहा है एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो की तबीयत सोमवार की रात लगभग 12 बजे खराब हो गई। उन्हें खून की उल्टी होने लगी।