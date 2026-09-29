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साहिबगंज के एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो का निधन, रांची के थे मूल निवासी

By Pranesh Kumar Edited By: Mritunjay Pathak
Published: Tue, 29 Sep 2026 03:03 PM (IST)

साहिबगंज के एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो का सदर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। सोमवार रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें भर्ती कराया गया था।

साहिबगंज के एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो के निधन के बाद पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जुटे स्वजन। (फोटो जागरण)

साहिबगंज के एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो के निधन के बाद पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जुटे स्वजन। (फोटो जागरण)

HighLights

  1. साहिबगंज के एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो का अस्पताल में निधन।

  2. सोमवार रात तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

  3. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बिसरा जांच को रांची।

संवाद सहयोगी, साहिबगंज। साहिबगंज के एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो (55 वर्ष ) की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई।जिरवाबाड़ी पुलिस को सूचना मिलते ही सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Sahibganj LDM

डॉक्टरों की टीम- डा चंदन कुमार, डा मुकेश कुमार, डा कुमार अंकित ने पोस्टमार्टम किया। बताया जा रहा है एलडीएम प्रभु दयाल टोपनो की तबीयत सोमवार की रात लगभग 12 बजे खराब हो गई। उन्हें खून की उल्टी होने लगी।

प्रशासन ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार शुरू किया गया लेकिन सुबह आठ बजे लगभग में उनकी मौत हो गई।

बताया जा रहा है प्रभु दयाल टोपनो मूल रूप से रांची के बरियातू के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि उसके बेसरा को भी प्रिजर्व किया गया है जिसे रांची फॉरेंसिक लैब में जांच हेतु भेजा जाएगा।

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