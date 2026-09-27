रांची रेलवे स्टेशन से अगवा 4 साल का बच्चा तीनपहाड़ से बरामद, पांच आरोपित गिरफ्तार
रांची रेलवे स्टेशन से अगवा किए गए चार वर्षीय बच्चे को पुलिस ने साहिबगंज के तीनपहाड़ से सकुशल बरामद कर ...और पढ़ें
HighLights
रांची रेलवे स्टेशन से चार वर्षीय बच्चा अगवा हुआ था।
पुलिस ने बच्चे को साहिबगंज के तीनपहाड़ से सकुशल बरामद किया।
जागरण संवाददाता, रांची। रांची रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर से 24 सितंबर की सुबह अगवा किए गए चार वर्षीय बच्चे को रांची पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
बच्चे को साहिबगंज जिले के तीनपहाड़ से बरामद किया गया। पुलिस अब अपहरण के पीछे के कारण और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। जांच के दौरान मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने दूसरे जिलों में भी छापामारी शुरू की।
एक आरोपित को धनबाद पुलिस के सहयोग से धनबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने साहिबगंज पुलिस के सहयोग से साहिबगंज जिले के तीनपहाड़ में छापामारी की। वहां से चार अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान अपहृत बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार, घटना के समय बच्चे की मां उसके पास मौजूद नहीं थी। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोग बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे।
पुलिस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ कर रही है। अपहरण के कारण और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई में धनबाद, जामताड़ा और साहिबगंज पुलिस के अलावा संथाल परगना के पुलिस महानिरीक्षक का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।