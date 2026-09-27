रांची रेलवे स्टेशन से अगवा 4 साल का बच्चा तीनपहाड़ से बरामद, पांच आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रांची। रांची रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर से 24 सितंबर की सुबह अगवा किए गए चार वर्षीय बच्चे को रांची पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

बच्चे को साहिबगंज जिले के तीनपहाड़ से बरामद किया गया। पुलिस अब अपहरण के पीछे के कारण और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। जांच के दौरान मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने दूसरे जिलों में भी छापामारी शुरू की।

एक आरोपित को धनबाद पुलिस के सहयोग से धनबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने साहिबगंज पुलिस के सहयोग से साहिबगंज जिले के तीनपहाड़ में छापामारी की। वहां से चार अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान अपहृत बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया।