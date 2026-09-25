रांची रेलवे स्टेशन से 4 साल का मासूम गायब: मां पूछती रही बस स्टैंड का पता, बच्चा विवान कुमार लापता

जागरण संवाददाता, रांची। रांची रेलवे स्टेशन से गुरुवार की सुबह चार वर्षीय बच्चा विवान कुमार अचानक लापता हो गया। बच्चा अपनी मां दिलमेत राजवाडे और छह वर्षीय बहन प्रिंसी कुमारी के साथ छत्तीसगढ़ लौटने के लिए रांची पहुंचा था।

रेलवे स्टेशन पर मां ऑटो चालकों से अंबिकापुर जाने वाले बस स्टैंड का पता पूछ रही थी। इसी दौरान उसका छोटा बेटा विवान वहां से गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी बच्चे का पता नहीं चलने पर मां ने चुटिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

मां ने आशंका जताई है कि किसी व्यक्ति ने उसके बच्चे को उठाकर कहीं ले गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महामाया पारा, वार्ड नंबर 41 की रहने वाली पुलिस के अनुसार, बच्चे की मां दिलमेत राजवाडे करीब 40 वर्ष की हैं और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर थाना क्षेत्र स्थित महामाया पारा, वार्ड नंबर 41 की रहने वाली हैं।

उन्होंने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि 19 सितंबर को पति राजकुमार राजवाडे के शराब पीकर झगड़ा करने के बाद वह अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल गई थीं। इसके बाद वह सलेम, आंध्रप्रदेश चली गईं। वहां से दोबारा अपने घर छत्तीसगढ़ जाने के लिए निकली थीं।

दोनों बच्चों के साथ रांची पहुंचीं दिलमेत के अनुसार गुरुवार को वह दोनों बच्चों के साथ रांची पहुंचीं। रांची रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अपना सामान सीढ़ी और एस्केलेटर के पास रखा था। दोनों बच्चों को भी सामान के पास खड़ा कर वह आसपास मौजूद ऑटो चालकों से अंबिकापुर जाने के लिए बस स्टैंड की जानकारी लेने लगीं। इसी दौरान सुबह करीब 8:15 बजे से 8:30 बजे के बीच उनका चार वर्षीय बेटा विवान अचानक गायब हो गया।

मां ने पुलिस को बताया कि बच्चे के गायब होने के बाद उन्होंने स्टेशन परिसर और आसपास काफी खोजबीन की। रिश्तेदारों और अन्य लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने चुटिया थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी और बच्चे की तलाश कराने की मांग की।

लापता बच्चे की उम्र 4 साल लापता बच्चे की पहचान विवान कुमार के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब चार वर्ष है। उसका चेहरा चौड़ा, रंग सांवला, बाल काले और छोटे हैं। सिर के बीच एक स्थान पर पुराने घाव के कारण बाल उड़े हुए हैं। उसकी लंबाई करीब तीन फीट है। घटना के समय विवान ने आसमानी रंग की चेकदार हाफ शर्ट और सफेद रंग की चेकदार हाफ पैंट पहन रखी थी।