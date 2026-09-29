साहिबगंज में गंगा का कटाव तेज, भागलपुर से आने वाली ट्रेनों का रूट बदला; ट्रैक से 20 मीटर दूर पानी

संवाद सूत्र, तालझारी (साहिबगंज)। गंगा नदी का कटाव रेलवे ट्रैक के लिए खतरा बनता जा रहा है। Eastern Railway के Malda Division के बरहरवा-साहिबगंज रेलखंड पर महाराजपुर और सकरीगली के बीच झुंझरी पुल के समीप मंगलवार दोपहर अचानक कटाव तेज हो गया।

डाउन लाइन के पोल संख्या 219/32 के पास मिट्टी धंसने के बाद रेलवे ने तत्काल कटावरोधी और बचाव कार्य शुरू कर दिया। गंगा का पानी अब रेल पटरी से करीब 20 मीटर की दूरी तक पहुंच गया है। स्थिति को देखते हुए साहिबगंज-रामपुरहाट डाउन पैसेंजर ट्रेन संख्या 63406 को रद्द कर दिया गया, जबकि जमालपुर-रामपुरहाट डाउन पैसेंजर ट्रेन संख्या 53408 को साहिबगंज तक ही चलाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेलवे कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर गर्दी, बोल्डर, गिट्टी समेत अन्य सामग्री की मदद से कटाव को रोकने और धंसी मिट्टी की मरम्मत का काम शुरू किया। रेलवे प्रशासन द्वारा युद्धस्तर पर ट्रैक को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

महाराजपुर स्टेशन प्रबंधक अमरजीत कुमार ने बताया कि मंगलवार दोपहर अचानक पोल संख्या 219/32 के समीप मिट्टी धंसने की सूचना मिली थी। इसकी जानकारी तत्काल रेल विभाग के अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही रेलवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर बोल्डर, गर्दी और अन्य सामग्री डालकर धंसे हुए हिस्से की मरम्मत शुरू कर दी।

कटाव को देखते हुए रेलवे ने यात्री ट्रेनों के परिचालन में भी बदलाव किया। साहिबगंज से रामपुरहाट जाने वाली डाउन पैसेंजर ट्रेन संख्या 63406 को रद्द कर दिया गया। वहीं, जमालपुर से रामपुरहाट जाने वाली 53408 डाउन पैसेंजर ट्रेन को साहिबगंज स्टेशन तक ही रोक दिया गया।