कोई शादी के लिए भागा, तो किसी ने मां की डांट से छोड़ा घर; साहिबगंज में RPF ने 5 बच्चों का किया रेस्क्यू 

संवाद सहयोगी, बरहड़वा (साहिबगंज)। आरपीएफ बरहड़वा ने तीनपहाड़ और बरहड़वा रेलवे स्टेशन से नियमित गश्त और सघन चेकिंग के दौरान कुल पांच नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू कर मंथन संस्था को सौंप दिया।

बरहड़वा आरपीएफ पोस्ट प्रभारी संजीव कुमार के नेतृत्व में टीम ने पांच अक्टूबर की रात करीब 10:35 बजे तीनपहाड़ स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में गश्त के दौरान एक नाबालिग बालिका को अपने दो वर्षीय छोटे भाई को गोद में लेकर अकेले घूमते देखा।