शिवशंकर कुमार, साहिबगंज। मवेशियों के लिए हरा चारा पौष्टिक माना जाता है। रबी और खरीफ के मौसम में पशुपालक उन्हें मक्का, बाजरा, जई, ईख और घास खिलाते हैं। इससे पाचन तंत्र मजबूत रहता है और स्वास्थ्य बेहतर होता है।

चारा खाने के बाद दूध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। अब मेधा डेयरी बेमौसम में भी हरे चारे से तैयार संरक्षित चारा,साइलेज उपलब्ध करा रही है। इसमें मक्का, ज्वार या बाजरा के साथ गुड़ और नमक का मिश्रण रहता है।

इसे खाने के बाद मवेशियों के दूध उत्पादन में धीरे-धीरे इजाफा होने लगता है। मेधा डेयरी प्लांट में साइलेज 8 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है। पूरी तरह पैकेट में बंद एक बेल का वजन करीब 48 से 52 किलो होता है।

सेंटर तक चारा पहुंचाने का परिवहन खर्च कंपनी वहन करती है। साहिबगंज से पड़ोसी जिले में भी पशुपालकों को 8 रुपये प्रति किलो की दर से साइलेज मिलने का प्रावधान है। पशुपालक कंपनी के खाते में राशि जमा कर सेंटर से चारा ले सकते हैं।

35000 क्विंटल दूध का हर का लक्ष्य झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड का प्रयास है कि साहिबगंज सहित अन्य जिलों में संचालित मेधा डेयरी प्लांट में दूध की मात्रा बढ़े। इसके लिए आठ माह पहले रांची में सरकारी फंड से प्लांट स्थापित किया गया।

यहां साइलेज तैयार कर हर जिले में भेजा जा रहा है। पशुपालकों की मांग पर मेधा डेयरी प्लांट में तीसरी खेप के तहत ट्रक से 15 एमटी साइलेज मंगवाया गया है। अब तक जिले और पड़ोसी जिले में 30 एमटी साइलेज बेचा जा चुका है।

वर्तमान में जिला मेधा डेयरी प्लांट को जिले और पड़ोसी जिले से मिलाकर हर दिन 28 हजार क्विंटल दूध प्राप्त होता है। साइलेज के जरिये इसे बढ़ाकर प्रतिदिन 35 हजार क्विंटल करने का लक्ष्य है। इसमें धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है।