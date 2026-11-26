जागरण संवाददाता, साहिबगंज। झारखंड के आदिम जनजाति (पीवीजीटी) समुदायों की भाषा, संस्कृति, पहचान और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर झामुमो प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।

केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में संजय गोस्वामी और सिमोन मालतो शामिल थे। उन्होंने मालतो भाषा को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में शामिल करने और आदिम जनजाति बटालियन में जल्द बहाली शुरू करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मुख्यमंत्री ने दोनों मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। सिमोन मालतो ने बताया कि जेटेट की 2012 और 2016 की नियमावली में मालतो भाषा (कोड-59) क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की सूची में शामिल थी। 2016 की नियमावली विज्ञापन संख्या 47/2016 के तहत थी, लेकिन मौजूदा विज्ञापन संख्या 24/2026 में मालतो भाषा नहीं है।