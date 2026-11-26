डिजिटल डेस्क, साहिबगंज। दुधारू पशुओं को ऑफ-सीजन में भी पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए 'साइलेज' (संरक्षित चारा) पशुपालकों के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प बनकर उभरा है।

बाजार से खरीदने के अलावा किसान अब बेहद कम लागत में अपने घर या फार्म पर भी उच्च गुणवत्ता वाला साइलेज तैयार कर सकते हैं।

झारखंड मिल्क फेडरेशन (JMF), साहिबगंज द्वारा जारी तकनीकी विवरण के अनुसार, महज 525 से 860 रुपये की अनुमानित सामग्री लागत में 100 किलोग्राम तैयार साइलेज बनाया जा सकता है।

साइलेज क्या है और हम इसे घर पर खुद से कैसे बनाएंगे, इस खबर में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे।

घर पर मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर और ओट्स जैसे हरे चारे से साइलेज बनाया जाता है। मक्का की फसल को दूधिया से आटा बनने की अवस्था (Milk to Dough Stage) में काटना उचित होता है। अन्य चारा फसलों की कटाई अवस्था उनकी किस्म और परिपक्वता के अनुसार अलग हो सकती है।

100 किलो साइलेज बनाने की विधि और नमी का संतुलन यदि पशुपालक 100 किलोग्राम तैयार साइलेज बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए लगभग 110 से 120 किलोग्राम हरे चारे की आवश्यकता पड़ती है। साइलेज चारा। (जागरण) फसल की कटाई के बाद चारे को कुछ समय तक किसी साफ जगह पर फैलाकर हल्का मुरझाने (सुखाने) के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि उसमें नमी की मात्रा घटकर 65 से 70 प्रतिशत के आदर्श स्तर तक आ जाए। इस प्रक्रिया के दौरान चारे का शुरुआती वजन थोड़ा कम हो जाता है।