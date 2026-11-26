घर पर साइलेज कैसे बनाएं? 860 रुपये में बनेगा 100 KG चारा, ऑफ-सीजन में बढ़ सकता है गाय का दूध
पशुपालकों के लिए ऑफ-सीजन में पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध कराने हेतु 'साइलेज' एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है।
HighLights
साइलेज ऑफ-सीजन में पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध कराने का विकल्प।
100 किलो साइलेज बनाने में 525 से 860 रुपये लागत।
घर पर मक्का, ज्वार जैसे हरे चारे से साइलेज बनाएं।
डिजिटल डेस्क, साहिबगंज। दुधारू पशुओं को ऑफ-सीजन में भी पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए 'साइलेज' (संरक्षित चारा) पशुपालकों के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प बनकर उभरा है।
बाजार से खरीदने के अलावा किसान अब बेहद कम लागत में अपने घर या फार्म पर भी उच्च गुणवत्ता वाला साइलेज तैयार कर सकते हैं।
झारखंड मिल्क फेडरेशन (JMF), साहिबगंज द्वारा जारी तकनीकी विवरण के अनुसार, महज 525 से 860 रुपये की अनुमानित सामग्री लागत में 100 किलोग्राम तैयार साइलेज बनाया जा सकता है।
साइलेज क्या है और हम इसे घर पर खुद से कैसे बनाएंगे, इस खबर में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे।
घर पर मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर और ओट्स जैसे हरे चारे से साइलेज बनाया जाता है। मक्का की फसल को दूधिया से आटा बनने की अवस्था (Milk to Dough Stage) में काटना उचित होता है। अन्य चारा फसलों की कटाई अवस्था उनकी किस्म और परिपक्वता के अनुसार अलग हो सकती है।
100 किलो साइलेज बनाने की विधि और नमी का संतुलन
यदि पशुपालक 100 किलोग्राम तैयार साइलेज बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए लगभग 110 से 120 किलोग्राम हरे चारे की आवश्यकता पड़ती है।
साइलेज चारा। (जागरण)
फसल की कटाई के बाद चारे को कुछ समय तक किसी साफ जगह पर फैलाकर हल्का मुरझाने (सुखाने) के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि उसमें नमी की मात्रा घटकर 65 से 70 प्रतिशत के आदर्श स्तर तक आ जाए। इस प्रक्रिया के दौरान चारे का शुरुआती वजन थोड़ा कम हो जाता है।
100 किलो साइलेज तैयार करने की सामग्री और अनुमानित खर्च
100 किलो साइलेज तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री और बाजार दर के अनुसार अनुमानित खर्च का विवरण:
|सामग्री
|अनुमानित मात्रा
|बाजार दर
|अनुमानित खर्च
|हरा मक्का या ज्वार
|110 से 120 किलोग्राम
|₹2.50 से ₹4 प्रति किलो
|₹275 से ₹480
|गुड़ (आवश्यकतानुसार)
|1.5 से 2 किलोग्राम
|₹60 से ₹65 प्रति किलो
|₹90 से ₹130
|नमक
|डालना अनिवार्य नहीं है
|₹22 से ₹26 प्रति किलो
|—
|साइलेज बैग
|1 नग
|₹250 प्रति बैग
|₹250
|कुल अनुमानित खर्च (गुड़ सहित)
|₹615 से ₹860
|कुल अनुमानित खर्च (गुड़ के बिना)
|₹525 से ₹730
साइलेज बनाने की विधिः
- चारे की कटाई और नमी संतुलन (Wilting): फसल काटने के बाद यदि उसमें नमी बहुत अधिक है, तो उसे 3 से 4 घंटे धूप में सूखने दें। चारे में 65-70% नमी होनी चाहिए। इसे जांचने के लिए मुट्ठी भर चारे को कसकर दबाएं—यदि हाथ में केवल हल्की नमी महसूस हो और पानी की बूंदें न टपकें, तो चारा तैयार है।
- कुट्टी (Chaffing) करना: चारे को चाफ कटर (कुट्टी मशीन) की मदद से 1 से 2 इंच के छोटे टुकड़ों में काट लें। छोटे टुकड़े होने से चारे को दबाना आसान होता है और उसके बीच हवा बिल्कुल नहीं बचती।
- घोल तैयार करना और मिलाना: 2-3 लीटर गुनगुने पानी में 1.5-2 किलोग्राम गुड़ और 500 ग्राम नमक को अच्छी तरह घोल लें। अब कटे हुए हरे चारे को एक साफ फर्श या तिरपाल पर फैलाएं और उस पर यह घोल छिड़कते हुए अच्छी तरह मिला दें ताकि हर तिनके पर घोल की हल्की परत चढ़ जाए।
- भराई और हवा निकालना (Compaction): अब तैयार चारे को प्लास्टिक ड्रम, साइलेज बैग या गड्ढे में परत-दर-परत भरें। हर 6 से 8 इंच की परत भरने के बाद उसे पैरों से या किसी भारी लकड़ी/वजन से अच्छी तरह दबाएं। साइलेज बनाने का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि अंदर हवा की एक भी बूंद नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में चारा सड़ने लगता है।
- एयर-टाइट सीलिंग (Silage Sealing): जब पात्र ऊपर तक ठूस-ठूस कर भर जाए, तो उसके ऊपरी हिस्से को मोटी प्लास्टिक शीट से ढक दें। यदि आप बैग का उपयोग कर रहे हैं, तो ऊपर से हवा निकालकर रस्सी से मजबूती से दोहरी गांठ बांध दें। यदि गड्ढा या ड्रम है, तो ढक्कन को टेप या मिट्टी से पूरी तरह सील कर दें और ऊपर कुछ भारी वजन (जैसे रेत की बोरी) रख दें।
सावधानियां
- साइलेज बनाने के लिए साफ और स्वस्थ हरे चारे का ही उपयोग करना चाहिए।
- सड़ा हुआ या फफूंद लगा चारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
- चारे की नमी सही रखना और उसे अच्छी तरह दबाकर एयरटाइट बंद करना साइलेज की गुणवत्ता के लिए बहुत जरूरी है।
- साइलेज तैयार होने के बाद गड्ढे या बैग को खोलते समय अनावश्यक रूप से हवा का प्रवेश नहीं होने देना चाहिए।
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साइलेज के बारे में बहुत वीडियो वायरल होते हुए देखा। अब मैं भी मंगवाकर अपने पशु को खिला रही हूं। मेरे पशु बड़े चाव से इसे खा रहे हैं। देखती हूं अगर फायदा होता है तो आगे भी इसे खिलाते रहेंगे।
पूनम देवी, किसान, नाढी दियरा, सदर प्रखंड