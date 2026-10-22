साहिबगंज में फरक्का-ललमटिया रेल लाइन पर सीआईएसएफ जवान की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी

संवाद सहयाेगी, पतना (साहिबगंज)। झारखंड के साहिबगंज जिले में फरक्का-ललमटिया एमजीआर रेल लाइन ( Merry-Go-Round Railway) पर चुटिया व कुंवरपुर के बीच से गुरुवार तड़के सीआइएसएफ जवान 47 वर्षीय अशोक कुमार घड़ेई का शव बरामद किया गया। जवान की मृत्यु कैसे हुई, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आशंका जतायी जा रही है कि कोयला लदी मालगाड़ी से गिरने से उसकी मौत हो गयी। कोयला चोरों के हमले में मालगाड़ी से गिरकर मौत के एंगल से भी जांच की जा रही है। क्योंकि जहां घटना हुई है वहां पर कोयला चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। कोयला चोर सीआइएसएफ जवानों पर हमला करने से भी बाज नहीं आते हैं।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। जवान श्री अरविंद नगर ओड़िशा का रहनेवाला था तथा एनटीपीसी फरक्का में ड्यूटी में तैनात था। सीआइएसएफ कमांडेंट ने साहिबगंज एसपी को दी सूचना बताया जा रहा है कि सीआइएसएफ के कमांडेंट ने मामले की जानकारी साहिबगंज एसपी अमित कुमार सिंह को दी। एसपी के निर्देश पर रांगा थाने की पुलिस वहां पहुंची। जवान का जांघ कटा हुआ था तथा सिर में भी चोट थी।