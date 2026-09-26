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साहिबगंज में ग्राम प्रधान की टांगी से हत्या, ग्रामीणों ने आरोपी को दबोचा

By Digital Desk Edited By: Mritunjay Pathak
Published: Sat, 26 Sep 2026 12:12 PM (IST)

झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो में ग्राम प्रधान गुहिया पहाड़िया की टांगी से मारकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने आरोपित चेकरो पहाड़िया को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।

साहिबगंज सदर अस्पताल में जुटे मृतक ग्राम प्रधान के स्वजन। (फोटो जागरण)

साहिबगंज सदर अस्पताल में जुटे मृतक ग्राम प्रधान के स्वजन। (फोटो जागरण)

HighLights

  1. बोरियो के नवगछी पहाड़ पर ग्राम प्रधान की हत्या।

  2. गुहिया पहाड़िया को टांगी से मारकर मौत के घाट उतारा।

  3. ग्रामीणों ने आरोपित चेकरो पहाड़िया को पुलिस को सौंपा।

संवाद सहयोगी, बोरियो (साहिबगंज)। झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के नवगछी पहाड़ पर शुक्रवार देर शाम गुंडे पहाड़ गांव के ग्राम प्रधान 39 वर्षीय गुहिया पहाड़िया की टांगी से मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

स्वजन के अनुसार टांगी के वार से गुहिया पहाड़िया के सिर में गंभीर चोट लगी और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपित चेकरो पहाड़िया को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

सूचना मिलते ही बोरियो थाना पुलिस एवं जिले के पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। शनिवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

ग्रामीण गांगू पहाड़िया ने बताया कि गुहिया पहाड़िया गुंडे पहाड़ गांव के ग्राम प्रधान थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से नवगछी पहाड़ पर रह रहे थे। उनके परिवार में तीन बेटियां हैं। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

ग्रामीणों के अनुसार नवगछी पहाड़ क्षेत्र में शराब की बिक्री लंबे समय से जारी है और इसके कारण क्षेत्र में पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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