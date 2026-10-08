साहिबगंज में शौच के लिए निकले 18 वर्षीय युवक की गला दबाकर हत्या, 2 महीने पहले हुई थी शादी

संवाद सहयोगी, तालझारी (साहिबगंज)। थाना क्षेत्र के बड़ा तालबन्ना गांव के विपोल मंडल की हत्या गांव के कुछ लोगों ने बुधवार की रात गला दबा कर दी। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नितेश कुमार पांडेय पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजमहल भेजा दिया।

स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय विपोल मंडल घर से बुधवार की रात करीब आठ बजे शौच जाने की बात कह कर निकला था। रात 12 बजे तक घर नहीं लौटा तो स्वजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इसी क्रम में घर के कुछ दूरी पर उसे गिरा हुआ पाया। जब उसे उठाया तो उसकी मौत हो चुकी थी। उसके गले में निशान था।

दो महीने पहले हुई थी शादी आशंका जतायी जा रही है कि उसकी हत्या गला दबाकर की गयी है। थाना प्रभारी नितेश कुमार पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए राजमहल भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही शव की सही मृत्यु का कारण पता चलेगा।