साहिबगंज में बेकाबू स्कार्पियो का तांडव, दर्जनभर घायल; चालक समेत दो की ग्रामीणों ने की धुनाई

संवाद सहयोगी, पतना (साहिबगंज)। झारखंड के साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र के केंदुआ चौक में बुधवार शाम एक तेज रफ्तार स्कार्पियो ने दर्जनभर लोगों को धक्का मार दिया।

इस हादसे में बिशनपुर निवासी 79 वर्षीय मौलवी महासेन, 56 वर्षीय मोहम्मद मन्नान अली सहित कई राहगीर और दुकानदार घायल हो गए। कुछ बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गईं।

घटना के बाद आक्रोशित करीब 20 से 30 लोगों ने स्कार्पियो का पीछा किया। पीछा करते देख चालक और तेज गति से भागने लगा। इस दौरान पतना चौक के पास भी आधा दर्जन बाइक और लोगों को टक्कर मार दी।