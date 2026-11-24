जागरण संवाददाता, तुपुदाना। रांची जिले के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ हथियार के बल पर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

घटना बीते गुरुवार की रात की बताई जा रही है, जब पीड़िता अपने घर में अकेली थी। इस संबंध में पीड़िता ने सोमवार को अपने पति के साथ थाने पहुंचकर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता का पति मजदूरी का काम करता है और घटना वाली रात वह काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। घर में महिला को अकेला पाकर गुरुवार देर रात तीन युवक जबरन अंदर घुस आए।

अपराधियों ने पहले महिला को हथियार दिखाकर डराया-धमकाया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद तीनों आरोपितों ने बारी-बारी से विवाहिता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए।

काम से लौटने पर पति को सुनाई आपबीती घटना के बाद से पीड़िता काफी डरी और सहमी हुई थी। आरोपियों की धमकी और लोकलाज के भय से उसने तुरंत इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी और न ही पुलिस के पास गई।