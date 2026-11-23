जागरण संवाददाता, लोहरदगा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के परिवार को धमकी देने के आरोप में प्रखंड प्रमुख को सोमवार शाम गिरफ्तार किया गया है।

वहीं, इस मामले में नामजद आरोपित उनके बेटे और ड्राइवर फरार हैं। थाना प्रभारी नीरज झा ने प्रखंड प्रमुख की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को मंगलवार को जेल भेजा जाएगा।

पीड़िता के पिता ने पुलिस को विगत 21 अक्टूबर को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि प्रखंड प्रमुख के बेटे ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया। इस घटना के कारण नाबालिग गर्भवती हो गई थी।