रांची यूनिवर्सिटी का अनोखा फैसला, बिना 7वें सेमेस्टर के रिजल्ट के भरे जाएंगे 8वें सेमेस्टर के फॉर्म

जागरण संवाददाता,रांची। रांची विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी सत्र को नियमित करने की दिशा में परीक्षा कार्यक्रम में तेजी लाने का निर्णय लिया है। नई शिक्षा नीति के तहत यूजी सेमेस्टर-8 की परीक्षा दिसंबर 2026 में ली जाएगी। इसके लिए छठ की छुट्टी के बाद परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी की जा सकती है।

खास बात यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सेमेस्टर-7 का रिजल्ट जारी होने का इंतजार किए बिना सेमेस्टर-8 का परीक्षा फॉर्म भराने का निर्णय लिया है। फिलहाल सेमेस्टर-7 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है। सत्र नियमित करने पर जोर विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि अगर सेमेस्टर-7 के रिजल्ट का इंतजार किया गया तो सेमेस्टर-8 की परीक्षा में देरी होगी और सत्र फिर से पिछड़ जाएगा। इसलिए इस बार नया प्रयोग किया जा रहा है।