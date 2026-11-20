जागरण संवाददाता, रांची। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा का विषयवार कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा में झारखंड समेत देशभर के 9.60 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे।

परीक्षा 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर को आयोजित होगी। छह दिनों में 12 पालियों में कंप्यूटर आधारित (सीबीटी ) परीक्षा होगी। 19 और 20 दिसंबर को कोई परीक्षा नहीं होगी।

पहली पाली सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। परीक्षा में दो पेपर होंगे। पहला पेपर शिक्षण और शोध योग्यता से जुड़ा होगा, जबकि दूसरा पेपर अभ्यर्थी के चुने हुए विषय पर आधारित होगा।