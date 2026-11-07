झारखंड में अब नहीं कटेगी बिजली! टीवीएनएल के नए सुपर प्लांट से जगमगाएगा आधा राज्य

अश्विनी रघुवंशी, रांची। झारखंड सरकार के पूर्ण स्वामित्व के तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) में निकट भविष्य में बिजली का इतना उत्पादन होगा कि आधा झारखंड जगमग करेगा।

टीवीएनएल में अभी 210 मेगावाट के दो प्लांट है जहां 70 फीसद से अधिक बिजली का लगातार उत्पादन हो रहा है। बिजली की मांग बढ़ती तो पूर्ण क्षमता की ओर जाने को भी तैयार रहते हैं।

अब टीवीएनएल के विद्युत संयंत्र के विस्तारीकरण की परियोजना तैयार है। 610 मेगावाट के दो प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 10 हजार करोड़ का निवेश होगा। अभी विस्तारीकरण परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के पास है। वहां से मंजूरी मिली तो आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

टीवीएनएल के पास कुल 1800 एकड़ जमीन बोकारो के ललपनिया के टीवीएनएल के पास कुल 1800 एकड़ जमीन है। इसमें 600 एकड़ जमीन सिर्फ कारखाना के लिए है। अधिकारी एवं कर्मचारी की कालोनी, रेल लाइन, नागरिक सुविधा आदि के लिए भी पर्याप्त जमीन उपलब्ध है।

आशय यह है कि नया प्लांट स्थापित होने में जमीन की समस्या नहीं आएगी, जैसा कि झारखंड में अमूमन किसी कारखाना को स्थापित करने में होता रहा है। अभी टीवीएनएल में साढ़े 5 सौ स्थाई कर्मचारी हैं तो उतने ही अस्थायी।

टीवीएनएल का 81 सौ करोड़ का बकाया मानव संसाधन इतना कुशल है कि 30 साल से भी अधिक पुराने प्लांट में क्षमता से अधिक बिजली पैदा कर प्रोडक्शन इंसेंटिव भत्ता ले रहे हैं। भविष्य में प्लांट विस्तारीकरण होने पर दक्ष मानव संसाधन भी उपलब्ध रहेगा। जहां तक नए प्लांट की लागत का मसला है तो झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम के पास टीवीएनएल का 81 सौ करोड़ का बकाया भी है।