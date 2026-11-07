झारखंड: रामगढ़ और जामताड़ा के 14 प्रत्याशियों पर आयोग का डंडा, 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

राज्य ब्यूरो, रांची। वर्ष 2022 में पंचायत चुनाव लड़ने वाले वैसे प्रत्याशियों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने निर्धारित अवधि तक चुनाव का खर्च का ब्योरा नहीं दिया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त की रिपोर्ट पर उन सभी को अगले तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से डिबार किया जा रहा है। इस कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने रामगढ़ के 10 तथा जामताड़ा के चार प्रत्याशियों को अगले तीन वर्ष तक पंचायत चुनाव तथा निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।